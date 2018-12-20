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G.Antep'te ByLock kullanan 4 eski polise 6 yıl hapis

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada 4 eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 20.12.2018 - 17:24..
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Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmalarına tutuksuz sanıklar Uğur Çelik, Ahmet Bahçe, İbrahim Süslü ve Cihan Güngör ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

BERAAT TALEP ETTİLER

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadıklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların "ByLock" kullandığını, ayrıca Bahçe'nin eşinin adına açılan Bank Asya hesabına FETÖ elebaşının çağrısı üzerine 55 bin lira para yatırarak, örgüte destek sağladığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 2 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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