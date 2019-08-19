Garanti BBVA'da Genel Müdür değişti

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Recep Baştuğ, Garanti BBVA’nın yeni CEO'su oldu.

Bankacılık ve finans alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Baştuğ, aynı zamanda BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atandı.

Gerçekleşen değişiklik, ilgili makamların onayının ardından 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

"GARANTİ BBVA'YA DÖNMEKTEN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM"

CEO ve Ülke Müdürü olmasına karar verilen Recep Baştuğ, görevlendirmeyle ilgili, "Uzun yıllar görev aldığım, hem kişisel hem de profesyonel anlamda kariyerime önemli katkılar sunan Garanti BBVA’ya dönmekten büyük heyecan duyuyorum. Aynı zamanda Fuat Erbil’in görevi süresince imza attığı başarılı çalışmaları sürdürme fırsatı bulacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR YOLA GİRİYORUM"

Dört yılı genel müdürlük olmak üzere bankadaki 22 yıllık başarılı kariyerinin ardından emekli olacak Ali Fuat Erbil ise, "Bankacılık alanında uzun yıllara dayanan ve kapsamlı kariyerimin ardından yeni bir yola girerken, Garanti BBVA'ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Benim de yürekten inandığım, müşteri odaklılık ve dijitalleşme alanında farklılaşma vizyonuyla çağın olanaklarını ülkeme sunmayı hedefleyen Garanti BBVA'nın topluma ve Türkiye ekonomisine sunduğu katkılardan ötürü gurur duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

BBVA Grup CEO'su Onur Genç de, "Fuat Erbil ve Recep Baştuğ, Garanti BBVA'yı ülkenin en büyük ve en beğenilen finansal kurumlarından biri haline getiren yetkin insan kaynağını en iyi şekilde temsil ediyorlar. Fuat Erbil'e Garanti BBVA CEO'su olarak sunduğu katkılarından ötürü teşekkür ediyor, Recep Baştuğ'a ise yeni görevinde başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

BANKADA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Açıklamada verilen bilgilere göre, Garanti BBVA'ya 1989 yılında katılan ve uzun yıllar çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Recep Baştuğ, Bankada 2013-2018 yılları arasında Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanı alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Baştuğ, bankadaki kariyerinin ardından Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan Ciner Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak profesyonel yaşamına devam etti.