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Garsonların servis açma kavgası: 1 ölü

Sosyal medyada fenomen haline gelen 'CZN Burak' lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in sahibi olduğu restoranda, garsonların servis açma kavgası cinayetle bitti.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 09:21..
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İstanbul Levent'te 'CZN Burak' lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in sahibi olduğu restoranda garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında, servis açma konusunda sözlü tartışma yaşandı.

ŞEF GARSON ARAYA GİRMEYE ÇALIŞSA DA KAN DÖKÜLDÜ

Mehmet G., nargile yapan Suriye uyruklu Zekeriya H.'den servis açmasını istedi. Zekeriya H., arkadaşının isteğini yerine getirmeyince ikili arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Şef garson, durumu işletme sahibi Özdemir'e söyleyince iki garson arasındaki kavga yatıştırıldı.

Garsonların servis açma kavgası: 1 ölü

SİLAHLA ÖLDÜRÜP, TESLİM OLDU

Olan bitenin ardından Zekeriya H., Mehmet G.'ye dışarıda buluşmayı teklif etti. İşletmenin yakınında gece saatlerinde buluşan taraflar arasında yeniden kavga çıkınca Mehmet G., belindeki silahı çıkararak Zekeriya H.'ye 2 el ateş etti. Zekeriya H. olay yerinde hayatını kaybederken, garson polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. Gözaltına alınan garson, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAVGAYI DİĞER ÇALIŞANLARINDAN ÖĞRENMİŞ

İfadesine başvurulan işletme sahibi Burak Özdemir; her iki şahsın da restoranında garson olarak çalıştığını, işletme içinde herhangi bir tartışmaya şahit olmadığını, kavgayı diğer çalışanlarından öğrendiğini söyledi.

Garsonların servis açma kavgası: 1 ölü

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Zanlının, 'kasten öldürme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'hakaret' suçları kapsamında müebbet hapsi istendi.

Garsonların servis açma kavgası: 1 ölü

BURAK ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Burak Özdemir olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, yaşanan olayın 1 sene önce gerçekleştiğini ve olayın işletme ile bir alakası olmadığını belirtti.

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