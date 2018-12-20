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Gasbettikleri şoför 'polisim' deyince kaçtılar

Aydın'da bir minibüs şoförü, akşam vakti yaşanan gasptan, emekli polis olduğu yalanını söyleyerek kurtuldu. Boğazına bıçak dayayan suçluları takip eden Ömer Aşık, durumu polise bildirdi.

DHA | 20.12.2018 - 16:25..
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Olay, geçtiğimiz salı günü, saat 22.30 sıralarında Aydın'ın Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşandı.  09 M 1515 plakalı şehir içi minibüste çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ömer Aşık, yol kenarında yolcu gibi bekleyen 3 kişiyi boş olan aracına aldı.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADILAR

Başları kapüşonlu saldırganlardan biri, minibüse biner binmez Aşık'ın boğazına bıçak dayadı.

Aşık, saldırganlarla boğuştu. Bu sırada Aşık, bağırarak, emekli polis olduğunu ve para vermeyeceğini söyledi. Panikleyen saldırganlar, araçtan inip kaçtı. Amaçlarına ulaşamayan saldırganları, aracıyla bir süre takip eden Aşık, polisi arayarak durumu bildirdi. Ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne giderek  tedavi oldu.

BIÇAK YARASINA 8 DİKİŞ ATILDI

Omuzundaki bıçak yarasına, 8 dikiş atıldı. Kimliği belirsiz gaspçıların saldırı anı ise araç kamerasınca kaydedildi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.Gasbettikleri şoför 'polisim' deyince kaçtılar

ŞOFÖR 'POLİSİM' DEDİ, GASPÇILAR KAÇTI

Ömer Aşık, "Boğuşma sırasında araba kaymaya başlamıştı. El frenini çekmek için eğildiğimde silah çıkaracak zannettiler. Polis olduğumu sanıp korkup kaçtılar. Üzerimde en fazla 120 lira vardı. Adam başı 40 lira düşer. 40 lira için neden böyle bir işe girdiler anlamıyorum" dedi.

Gasbettikleri şoför 'polisim' deyince kaçtılar

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