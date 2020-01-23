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Gasp şüphelisi 'kokoreççiyim' diyerek kurtulmaya çalıştı

Polis, Ümraniye'de girdiği iş yerlerinden hırsızlık yapan bir şüpheliyi kameralardan tespit ederek yakaladı. Yakalanan şüpheli, kimlik kontrolünde kokoreççi olduğunu iddia etti.

İHA | 23.01.2020 - 15:37..
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, 10 Ocak ile 14 Ocak tarihlerinde Ümraniye’deki 3 farklı markette meydana gelen ve vatandaşı toplamda bin TL'lik maddi zarara uğratan gasp ve hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.

Yakalanan gaspçı, 'kokoreççiyim' dedi VİDEO

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüpheli şahısın kimliğini tespit etti. Ekipler, kimliği ve eşkali belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, ekipler Ümraniye’de eşkale uyan birini tespit etti. Polis, kimlik kontrolünün ardından şahısın Ümraniye’deki 3 ayrı markette meydana gelen hırsızlık ve gasp olaylarının şüphelisi olduğunu belirledi.

"KOKOREÇÇİYİM AĞABEY"

İsminin Adem A. (22) olduğu öğrenilen şüphelinin, çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve yakalanınca “Kokoreççiyim ağabey” diyerek olaydan sıyrılmaya çalıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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