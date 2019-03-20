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Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü

Kocaeli'de, gasp, hırsızlık ve yağma suçlarından 20 kaydı bulunan Ş.P., otomobil gasbetmeye çalışırken polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi.

DHA | 20.03.2019 - 14:57..
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Yunus ekipleri caddede uygulama yaptıkları sırada, mahallede 2 kişi, silahla tehdit ettikleri sürücünün otomobilini gasbetti.

Tehdit edilen sürücü aracı kullanırken, uygulama noktasına yaklaşan otomobildeki şüpheliler polise ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri, aracın peşine düştü.

Kovalamaca sırasında otomobilden inerek başka aracı gasbetmeye çalışan şüpheliler, peşlerinden gelen polis ekiplerinin üzerine ateş açmaya devam etti.

Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, havaya ateş ederek şüphelilerin teslim olmalarını istedi. Ardından çıkan çatışma sırasında şüphelilerden Ş.P. vurulurken, yanında bulunan kişi ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ş.P., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yapılan araştırmada, Ş.P.'nin gasp, hırsızlık ve yağma suçlarından 20 kaydı bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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