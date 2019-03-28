Gastronomi mezunlarına öğretmenlik yapma şansı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, gastronomi bölümü mezunları, yiyecek içecek hizmetleri öğretmenliğine başvuruda bulunabilecek. Buna göre, mezun olan öğrencilere öğretmenlik yapma yolu açıldı.

Daha önce bölümü bitiren öğrenciler restaurantlarda ve otellerde görev yapıyordu. Yeni uygulamayla birlikte öğretmenlik de yapabilecekler.

BAŞVURU HAKKI

MEB’den yapılan açıklamada, "Gastronomi Bölümü’ mezunlarının Mart 2019 sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, ‘Yiyecek İçecek Hizmetleri’ alanı öğretmenliğine başvuruları kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.