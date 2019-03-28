taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.59555
Euro
6.31865
Altın
1305.96
Borsa
92408.99
Gram Altın
235.194

Gastronomi mezunlarına öğretmenlik yapma şansı

Gastronomi bölümü mezunları mart 2019 sözleşmeli öğretmenlik için yiyecek içecek hizmetleri alanına başvuru yapabilecek.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 13:30..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, gastronomi bölümü mezunları, yiyecek içecek hizmetleri öğretmenliğine başvuruda bulunabilecek. Buna göre, mezun olan öğrencilere öğretmenlik yapma yolu açıldı.

Daha önce bölümü bitiren öğrenciler restaurantlarda ve otellerde görev yapıyordu. Yeni uygulamayla birlikte öğretmenlik de yapabilecekler.

BAŞVURU HAKKI

MEB’den yapılan açıklamada, "Gastronomi Bölümü’ mezunlarının Mart 2019 sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, ‘Yiyecek İçecek Hizmetleri’ alanı öğretmenliğine başvuruları kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Gastronomi mezunlarına öğretmenlik yapma şansı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

202
Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

179
Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

56
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

88
Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

255
Ahmet Şık'ın terörist hayranlığı

Ahmet Şık'ın terörist hayranlığı

242
Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir