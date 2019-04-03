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Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı 2020'ye hazır

İstanbul Havalimanı'na ulaşım, yeni metro hattıyla daha kolay olacak. Yeni hat, 2020'de hizmete sunulacak.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 17:51..
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Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı 2020'ye hazır

İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi 5 Nisan'da tamamlanacak.

12 SAAT UÇUŞ DURACAK

6 Nisan saat 02.00-14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı, tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Taşınma sonrası operasyonlar, 6 Nisan günü saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'nda başlayacak.

Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı 2020'ye hazır

35 MİLYAR EUROLUK GELİR

Yeni havalimanından devlet, 35 milyar euro civarında gelir elde edecek. Havalimanının ülkemize kazandıracakları bununla sınırlı değil. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Türkiye'nin 2036 yılına kadar hava taşımacılığında dünyada ilk 10'a gireceğini belirtiyor.

Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı 2020'ye hazır

2020'YE KADAR HAZIR OLACAK

İstanbul Havalimanı'na ise ulaşım daha da kolay olacak. Toplam 37.50 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, 2020'ye kadar inşa edilerek hizmete sunulacak.

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