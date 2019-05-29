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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu fiyatları artıracak

Yeni metro hattı, 5 ilçeden geçecek ve bu bölgedeki konutların fiyatı her geçen gün daha da değerlenecek.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 09:25..
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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu fiyatları artıracak

İstanbul Havalimanı'nı şehrin merkezine kadar bağlaması planlanan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk etabı 2019 yılında, ikinci etabı ise 2021'de hizmete girecek.

5 İLÇEDE KONUT FİYATLARI ARTACAK

37,5 kilometre olacak metro hattı, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek. Bu bölgede bulunan ilçeler ise bu metro hattından dolayı daha da değerlenecek ve bu da konut fiyatlarına yansıyacak.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu fiyatları artıracak

BEŞİKTAŞ DEĞERLENİYOR

Beşiktaş'ta, 6 ay içerisinde yüzde 0,1 oranında değer artışı olacağı tahmin ediliyor. Beşiktaş ilçesinde en çok değer kazanan yerler ise Dikilitaş, Etiler, Ulus, Levent, Akat ve Nisbetiye oldu. En hızlı geri dönüş; Sinanpaşa, Sinanpaşa, Yıldız, Türkali, Muradiye ve Abbasağa bölgelerinden sağlandı.

ŞİŞLİ'DE YÜZDE 0,72'LİK ARTIŞ

Şişli'de, 6 aylık dönemde yüzde 0.72 oranında değer artışı olacak. Şişli'de en fazla değer kazanan mahalleler Harbiye, Mahmut Şevket Paşa, Cumhuriyet, Merkez ve Halide Edip Adıvar oldu. Kuştepe, Yayla, Mecidiyeköy, İnönü ve Gülbahar mahalleleri, en hızlı geri dönüşün (amortisman) olduğu yerler olarak gözlemlendi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu fiyatları artıracak

EN FAZLA DEĞER ARTIŞI EYÜPSULTAN'DA

Kağıthane'de, 6 aylık dönemde yüzde 0.25 oranında değer artışı yaşanacak. En fazla değer artışı ise Eyüpsultan'da meydana gelecek. Eyüpsultan'da 6 ayda yüzde 4,69 oranında değer artışı yaşanacak. Arnavutköy'de ise; konut fiyatları 6 aylık dönemde yüzde 0,36 oranında artacak.

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