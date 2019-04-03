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Gayrimenkul sektörü hareketlendi

Seçimlerin sona ermesiyle birlikte dolar beklenenin aksine aynı seviyede kaldı. Doların yükselmemesi de konut alıcısı için bir avantaj oluşturdu.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 17:37..
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Türkiye; 31 Mart seçimlerini geride bıraktı. Seçimlerden sonra doların yükseleceği şeklindeki iddialar da beraberinde çürüdü.

Gayrimenkul sektörü hareketlendi

KONUT MEVSİMİ BAŞLADI

Durumun bu şekilde olması da gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi. Konut yatırımcıları için de avantaj oluştu ve konut mevsiminin başladı.

Gayrimenkul sektörü hareketlendi

FİYATLAR YÜZDE 40 DAHA UCUZ

Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, şu an konut fiyatlarının henüz yüzde 40 daha aşağıda olduğunu belirtti. Bu nedenle de konut almak için en uygun zamanın bu dönem olduğu belirtildi.

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