Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Müzik kariyerine Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başlayan Aşkın Nur Yengi, yıllar içinde yaptığı birikimi gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.

30 MİLYON DEĞERİNDE

Süper FM’de yayınlanan Seyhan Erdağ, “Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa” adlı programının dünkü yayınında, Yengi’nin, son olarak Beykoz'daki bir siteden 3 bin metrekarelik bir pasaj satın aldığını açıkladı.

Pasaja 30 milyon lira verdiği konuşulan Yengi'nin, satış işlemlerini de geçen ay tamamladığı öğrenildi.

YAPTIĞI BİRİKİMLER

Emlak zengini Yengi'nin, Londra’da 3 ev, Çekmeköy Kasaba Sitesi’nde 3 villa, Beykoz'da bir villa, Bebek ve Arnavutköy’de daireleri olduğu biliniyor.