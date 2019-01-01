Gayrimenkulde vergi ve harçlar yeniden belirlendi

Bazı vergi ve harçlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 yılı için yüzde 23,73 olarak belirlediği yeniden değerleme oranında hesaplandı. Konuya ilişkin tebliğler Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, yarından itibaren yürürlüğe girmek üzere yayınlandı.

KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARI 5 BİN 400 LİRA

Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre de bazı maktu had ve tutarlar belirlendi. Buna göre, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 5 bin 400 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 lira oldu.

Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 200 lira, ikinci derece engelliler için 650 lira, üçüncü derece engelliler için 290 lira olarak tespit edildi. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 9 bin lira, diğer yerlerde 6 bin lira olarak belirlendi.

FAZLASI YÜZDE 35 OLARAK BELİRLENDİ

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 18 bin liraya kadar yüzde 15, 40 bin liranın 18 bin lirası için 2 bin 700 lira, fazlası için yüzde 20, 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira, fazlası için yüzde 27, 98 bin liradan fazlasının 98 bin lirası için 22 bin 760 lira, fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247 bin 400 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu. Ancak, ilgili kanunda "Diğerleri" olarak ifade edilen taşıtlardan, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 247 bin 400 bin lirayı aşanlar ithalat istisnasından da hariç olacak.