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Gaz ile freni karıştıran kadın sürücü

Büyükçekmece'de gaz ile freni karıştıran kadın sürücü, otomobiliyle beyaz eşya dükkanına daldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 06.02.2020 - 15:57..
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İstanbul Büyükçekmece Çarmıklı Caddesi'nde Ayfer Ü. yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak cadde üzerindeki beyaz eşya dükkanına daldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, büyük panik yaşandı.

Gaz ile freni karıştıran sürücü beyaz eşya dükkanına daldı VİDEO

PANİKLEYİP GAZ İLE FRENİ ŞAŞIRDI

Aracından çıkan sürücünün, fren ile gaz pedalını karıştırarak panik yaptığı öğrenildi. Yaşanan bu ilginç kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil, bir anda kaldırımı aşarak merdivenlerden iniyor. Araç daha sonra beyaz eşya dükkanına çarparak duruyor.

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