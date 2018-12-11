Gaz kaçağını çakmakla kontrol etti

Bugüne kadar pek çok can kaybı ve yaralanmaya vesile olan gaz kaçakları bu seferde Kahramanmaraş'ta yangına sebebiyet verdi.

Pazarcık’ın Aşağımülk Mahallesi’nde meydana gelen olayda Şerife Balık (43) evinde mutfak tüpünü değiştirdikten sonra çakmakla gaz kaçağını kontrol etmek istediği esnada tüp alev aldı.

İTFAİYEYİ ARADI

Tüpü söndürmeye çalışan Şerife Balık’ın çabaları sonuç vermeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bu sırada alevler tüm mutfağı sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan mutfak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.



