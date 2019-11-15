Gaz kaçağını fark etmeyince tüp patladı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yaşayan 7 çocuk annesi Yadigar Dinç, tüp patlaması sonucu ağır yaralanmasının ardından Erzurum'da tedavi altına alındı.

Talihsiz kadının tedavisi sürüyor.

GAZ KAÇAĞINI FARK ETMEDİ

Ilısu köyünde yaşayan 40 yaşındaki Yadigar Dinç, yaklaşık 2 ay önce evinde çocuklarına çay demlemek için gaz kaçağı yaşanan tüpü yakmak istedi.

Çakmak kullandığı sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan Dinç, itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı.

Ağır yaralanan kadının tedavisi sürüyor VİDEO

VÜCUDUNDA 2. VE 3. DERECE YANIK OLUŞTU

112 Acil Sağlık ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

Yüzü, boğazı, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Dinç iyileşeceği günü bekliyor.

O ANLARI ANLATTI

Talihsiz kadın, tedavi gördüğü hastanede, yaşadığı olayı anlattı.

O anları unutamadığını ve ölümden döndüğünü anlatan Dinç, "İnsanlar dikkat etsin. Başıma bu olay geldi, başkasının başına gelmesin. Yaşadığım olay gece rüyalarıma ve gözlerimin önüne geliyor. Bu olay adeta kabusum oldu." dedi.

''ANNEM ÖLÜMDEN DÖNDÜ''

Ercan Dinç de yaklaşık 2 ay önce yaşanan olay öncesi annesinin akşam saatlerinde kardeşlerine çay hazırlamak için mutfağa gittiğini aktardı.

Annesinin mutfaktaki gaz kaçağını fark edemediğini anlatan Dinç, şöyle konuştu: "Annem çakmağı yakıp mutfaktaki tüpte çay hazırlamak isterken patlama olmuş. Tüpte kaçak varmış. Patlamada kardeşlerim Erkan ve Hasan hafif, annem ağır yaralandı. Annem ölümden kurtuldu. Erzurum'a geldiğinde bir süre yoğun bakımda kaldı. Sağ olsun doktorlar çok uğraştı, şimdi çok şükür durumu biraz daha iyi. Yüzü, boğazı, kolları, bacaklarında ağır yanık yaraları var."

Dinç, olayda mutfağın tamamen yandığını belirterek, mutfaklarda gaz kaçağı kontrollerinin iyi yapılmasının önemine dikkati çekti.