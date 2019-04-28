Gaziantep'in Nizip Caddesi’nde seyir halinde bulunan ve plaka ile sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin gaz pedalı takılı kaldı. Yüksek motor sesi ve bir anda çıkan dumanlar nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Çıkan dumanlar nedeniyle çevredeki bazı araçlar ise bölgeden uzaklaştı. Bir türlü stop ettirilemeyen aracın motoru, çevredeki vatandaşların da yardımıyla güçlükle durduruldu.

Gaz pedalının da normale dönmesi ile panik sona erdi.

Aracın ortalığı dumana boğduğu o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Gaz pedalı takılı kalan araç insanları dumana boğdu VİDEO









