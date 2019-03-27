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Gaz yüklü tanker devrildi, uyuyan sürücü öldü

Direksiyon başında uyuya kalan tanker sürücüsü, yoldan çıkan aracı son anda tekrar yola çevirmeye çalıştı ancak başaramadı. Tanker takla atarak yol dışına savruldu, sürücü hayatını kaybetti.

DHA | 27.03.2019 - 13:31..
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Rusya'nın doğusunda yer alan Primorskiy Krayı'ndaki Spassky bölgesinde gaz yüklü tanker, uyuyan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun dışına doğru kaydı.

KURTARMAYA ÇALIŞTI, BAŞARAMADI

Bariyerlere çarpan tankeri sürücüsü yola döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Tanker, yol dışına savruldu ve alev aldı.

Seyir halinde uyuya kalan sürücünün hayatına mal olan kaza anı İZLE

Feci kaza cep telefonu kamerasına yansırken, tanker sürücüsü hayatını kaybetti.

UYUDUĞU SAPTANDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, asfalt yüzeyinin kuru, görünürlüğün normal ve yolda herhangi bir sorun olmadığını; kazada hayatını kaybeden 40 yaşındaki sürücünün seyir halinde uyuya kalmış olmasından şüphelenildiğini açıkladı.

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