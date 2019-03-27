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Seyir halinde uyuya kalan sürücünün hayatına mal olan kaza anı

1 Gaz yüklü tanker devrildi, uyuyan sürücü öldü Direksiyon başında uyuya kalan tanker sürücüsü, yoldan çıkan aracı son anda tekrar yola çevirmeye çalıştı ancak başaramadı. Tanker takla atarak yol dışına savruldu, sürücü hayatını kaybetti.

2 Reşit Güngör Kalkan ile İsmet Özel biyografisi üzerine konuştuk Reşit Güngör Kalkan ile İsmet Özel üzerine yazdığı, “Bir Portre Denemesi” diye takdim ettiği ilk biyografi kitabını konuştuk…

3 Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın pedagog krizi Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Aşık, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek pedagog ile görüştü.

4 Bodrum denizinden çıkanlar hayrete düşürdü Bodrum'da deniz dibi temizliği çalışmasında; aralarında telefon, tekne motoru ve otomobil lastiğinin de olduğu yaklaşık 500 kilogram atık toplandı.

5 Şener, Galatasaray'a imza atıyor Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Şener Özbayraklı, yeni sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

6 Diyanet İşleri Başkanı: Sigaradan uzak durun Bağımlılığın çağın en büyük vebalarından birisi olduğunu söyleyen Ali Erbaş, "Kötü şeye bağımlılığın hepsi şerdir." dedi.