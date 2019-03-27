Gaz yüklü tanker devrildi, uyuyan sürücü öldü

Rusya'nın doğusunda yer alan Primorskiy Krayı'ndaki Spassky bölgesinde gaz yüklü tanker, uyuyan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun dışına doğru kaydı.
KURTARMAYA ÇALIŞTI, BAŞARAMADI
Bariyerlere çarpan tankeri sürücüsü yola döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Tanker, yol dışına savruldu ve alev aldı.
Seyir halinde uyuya kalan sürücünün hayatına mal olan kaza anı İZLE
Feci kaza cep telefonu kamerasına yansırken, tanker sürücüsü hayatını kaybetti.
UYUDUĞU SAPTANDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, asfalt yüzeyinin kuru, görünürlüğün normal ve yolda herhangi bir sorun olmadığını; kazada hayatını kaybeden 40 yaşındaki sürücünün seyir halinde uyuya kalmış olmasından şüphelenildiğini açıkladı.