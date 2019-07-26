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Gazete tirajları son 5 yılda dibe vurdu

2013 yılında 2 milyar 296 milyon 382 bin 4 olan yıllık gazete tiraj sayısı, 5 yıllık süreçte 1 milyar 288 milyona geriledi.

Haber Merkezi | 26.07.2019 - 08:41..
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Gazete tirajları son 5 yılda dibe vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ait yazılı medya istatistiklerini açıkladı.

Gazete ve dergilerin tirajı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 17,6 azaldı.

2018 yılında yayınlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olurken, bunun yüzde 94,2'sini gazeteler oluşturdu.

SON YILLARDAKİ DÜŞÜŞ

Sadece gazete tirajları incelendiğinde yazılı basının, son yıllarda büyük düşüş yaşadığı ortaya çıkıyor.

Buna göre 2013’te 2 milyar 296 milyon 382 bin 4 olan yıllık gazete tiraj sayısı, 2018’de 1 milyar 288 milyon 836 bin 67’ye düştü.

Bu da yüzde 43,8 düşüş anlamına geliyor.

Son 10 yıldaki düşüş oranı ise yüzde 49,4 oldu.

Yayınlanan gazete ve dergi sayısı ise 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 2,6 azalarak 5 bin 962 oldu.

Bu yayınların yüzde 58,7'sini dergiler oluşturdu.

Türkiye'de 2018 yılında yayınlanan gazetelerin yüzde 91,3'ü yerel, yüzde 6,9'u yaygın (ulusal),yüzde 1,8'i ise bölgesel yayın yaptı.

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