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Gazeteci Hakan Çelik milli maç için İzlanda'ya gitti

Türkiye'nin bu akşam oynayacağı İzlanda maçı için Bakan Mehmet Kasapoğlu'yla birlikte ülkeye giden Hakan Çelik Twitter'da mention yağmuruna tutuldu.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 17:58..
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Gazeteci Hakan Çelik milli maç için İzlanda'ya gitti

Geçtiğimiz gün Fransa'yı Konya'da 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı, bu akşam gruptaki diğer rakibimiz İzlanda ile karşılaşacak.

A Milliler, maç için ülkeye gittiklerinde pasaport kontrolünde 3 saat bekletilince Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da dstek için İzlanda'ya gideceğini açıklamıştı.

HAKAN ÇELİK DE EŞLİK ETTİ

Bakan Kasapoğlu'nun bu sabah ülkeye yaptığı seyahate gazeteciler de eşlik etti. Kafilede yer alan Hakan Çelik sosyal medya hesaplarından "A Milli Takımımıza destek için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile İzlanda’ya gidiyoruz." diyerek devlet uçağı önünde fotoğraf paylaşınca olanlar oldu.

Gazeteci Hakan Çelik milli maç için İzlanda'ya gitti

16 saatte 4 binin üzerinde yorum alan paylaşımın altındaki yorumlardan bazıları şu şekilde;

Gazeteci Hakan Çelik milli maç için İzlanda'ya gitti

Gazeteci Hakan Çelik milli maç için İzlanda'ya gitti

Gazeteci Hakan Çelik milli maç için İzlanda'ya gitti

Gazeteci Hakan Çelik milli maç için İzlanda'ya gitti

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