Gazeteci Veyis Ateş polis aracından mesaj attı

Gazeteci Veyis Ateş; 6 Aralık tarihinde Esenboğa Havalimanı'nda 2004 yılında askere geç katılma (bakaya) suçu nedeniyle gözaltına alındı.

"DEVLET GEL DEDİ"

Ateş bugün yeniden gözaltına alındı ve gazeteci bunu Twitter'dan duyurdu. "6 Aralık 2017'de Ankara Esenboğa'da beni gözaltına alan devlet, bugün de kaldığım otelin kapısına dayanıp bir kez daha "Gel" dedi." ifadelerini kullandı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Ateş bu duruma, "Kaldığım otelden bir suçlu gibi alınıp ekip otosunda adliyeye ifade vermeye gidiyorum. Neymiş, askere neden geç gitmişim! Tam bir sene önce mahkemeye çıkıp ifade vermeme, suçsuz bulunmama rağmen kaydımı silmeyen, sorumsuz, işini bilmez, takip etmez ilgili kişilere hakkımı helal etmiyorum." diyerek gözaltına alındığını duyurudu.