Çorum'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla park alanına şüpheli paket bırakan bir grup gazeteci, 155 Polis İmdat Hattı'na ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı kıyafetlerini giyerek şüpheli paketi fünye ile patlattı.
Gazetecilerden polislere sürpriz kutlama VİDEO
BAYRAĞI ÖPEREK ALDILAR
Gazeteciler, yanlarına giderek ihbarı kendilerinin yaptığını belirttiği polislere, Türk bayrağı hediye etti, pasta kesti. Gazetecilerden bayrağı öperek alan polisler, teşekkür etti.