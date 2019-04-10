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Gazetecilerden polislere sürpriz kutlama

Çorum'da gazeteciler, şüpheli paket ihbarında bulunarak bölgeye gelen polislerin, polis haftasını kutlayarak Türk bayrağı hediye ettiler.

DHA | 10.04.2019 - 14:31..
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Çorum'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla park alanına şüpheli paket bırakan bir grup gazeteci, 155 Polis İmdat Hattı'na ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı kıyafetlerini giyerek şüpheli paketi fünye ile patlattı.

Gazetecilerden polislere sürpriz kutlama VİDEO

Gazetecilerden polislere sürpriz kutlama

BAYRAĞI ÖPEREK ALDILAR

Gazeteciler, yanlarına giderek ihbarı kendilerinin yaptığını belirttiği polislere, Türk bayrağı hediye etti, pasta kesti. Gazetecilerden bayrağı öperek alan polisler, teşekkür etti.

Gazetecilerden polislere sürpriz kutlama

Gazetecilerden polislere sürpriz kutlama

Gazetecilerden polislere sürpriz kutlama

Gazetecilerden polislere sürpriz kutlama

Gazetecilerden polislere sürpriz kutlama

Gazetecilerden polislere sürpriz kutlama

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