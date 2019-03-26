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Gazeteciliği bırakan Adanalı besicilikten para kazanıyor

Adana’nın Ceyhan ilçesinde daha önce gazetecilik yapan Deniz Özandaç, cins tavuk besiciliğine başladı ve doğal yaşamda beslediği tavukları birçok ülkeye ihraç ediyor.

İHA | 26.03.2019 - 14:53..
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Adana Ceyhan’ın Yeni Nazımbey Mahallesi’nde yaşamını sürdüren evli ve 4 çocuk babası olan Deniz Özandaç, kanatlı hayvanlara karşı sevgisi olması nedeniyle tavuk besiciliğine başladı.

Özandaç, beslediği "Black Mottled Brahma" ırkı tavuk ve civcivlerden üretim yaparak para kazanıyor.

Gazeteciliği bırakan Adanalı besicilikten para kazanıyor

İHRACAT YAPIYOR

Yumurtalarını ve civcivlerini ve anaç tavukları başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiğini kaydeden Deniz Özandaç, “İhraç ettiğim ülkeler arasında Romanya, Bulgaristan, Kore, Tayvan, Cezayir, Fas, Suriye, Irak ve Lübnan bulunuyor. Elimdeki horozun fiyatı 12 bin lira, tavuklar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Yumurtaları 400 lira ve civcivlerin fiyatı ise bin lira. Dolar üzerinden satışını yapıyorum” şeklinde konuştu.

KULUKÇA YAPARAK CİVCİV ÜRETİYOR

Deniz Özandaç, evinin bir odasında kurduğu mini kuluçka makinesiyle civciv üretimi yapıyor. Ürettiği civcivleri ise özel kafeslerde besliyor.


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