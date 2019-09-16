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Gazetelerle kaplı depoda 240 kilo kaçak tütün bulundu

Bursa'da tütünlerin sahibi olduğu tahmin edilen bir kişi gözaltına alınırken, malzemelere el konuldu.

İHA | 16.09.2019 - 09:45..
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Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi üzerinde devriye gezen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, depo olarak kullanılan bir iş yerinin camının gazetelerle kaplı olduğunu gördü.

240 KİLO TÜTÜN VE 1 MİLYON 920 BİN DAL MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

İçeride ne olduğunu öğrenmek için boşluklardan depoya bakan ekipler, kolilerce kıyılmış tütünü fark etti. Savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte depoya baskın düzenleyen Yıldırım SÖS ekipleri, kaçak olduğu tespit edilen 240 kilo kıyılmış tütün ile 192 koli içerisinde muhafaza edilmiş toplam 1 milyon 920 bin dal boş makaron ele geçirdi.

Gazetelerle kaplı depoda 240 kilo kaçak tütün bulundu

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, bu malların sahibi olduğunu ileri süren Şivan A. isimli şahıs gözaltına alındı.

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