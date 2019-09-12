Gazi Akbıyık davası sonuçlandı

Şubat ayında Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde eski kocasının kaybolduğu ihbarında bulunan kadın, gözaltına alınmıştı.

KÜÇÜK KIZDAN İTİRAF

Annenin 14 yaşındaki küçük kızı A.A. emniyet amirliğine giderek, önce annesini korumak için babasının kendisini öldürdüğünü söylemişti. Ancak daha sonra babasını, annesinin öldürdüğünü itiraf etmişti.

CESEDİ TANDIRDA YAKTI

K.A. ise bu itiraftan sonra Gazi Akbıyık'ın cesedini, evin arkasındaki tandırda yaktığını söyledi.

KARAR AÇIKLANDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sıklaştırıldı ve bugün verilecek karar belli oldu.

ANNE 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI, KIZI SERBEST

Annesini korumak için babasını öldürdüğünü söyleyen 17 yaşındaki A.A için tahliye kararı çıktı. Anne K.A. ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.