taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7729
Euro
6.5191
Altın
1380.86
Borsa
94244.06
Gram Altın
257.047

Gaziantep 41 dereceyi gördü

Kuzeyde yağmur ve sel, Güneydoğu Bölgesi’nde ise kavurucu sıcaklar etkili oluyor.

İHA | 20.06.2019 - 09:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye’nin kuzeyindeki Trabzon ve Zonguldak gibi illerde insanlar, şiddetli yağış ve sel felaketi ile boğuşuyor.

Sıcak havanın bunalttığı Gaziantep’te, termometreler 41 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar ise doğal yöntemlerle serinlemeye çalışıyor.

Gaziantep 41 dereceyi gördü

"SICAKLARA ALIŞKINIZ AMA DAYANAMIYORUZ"

Kimileri ağaç gölgesinde ve çimlerde uzanarak sıcaktan korunmaya çalışırken kimileri ise çeşme başında yüzüne su çarparak serinlemeye çalışıyor. Sıcak havalara dayanamadıklarını belirten vatandaşlar, "Eskiden de bu kadar çok sıcaktı. Sıcaklara alışkınız ama yine de dayanamıyoruz. Biz de sıcaktan kaçmak için gölge yerler arıyoruz. Buralarda vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Gaziantep 41 dereceyi gördü

Gaziantep 41 dereceyi gördü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

184
Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

142
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut büyüdü

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut büyüdü

60
Meclis'te Kürtçe konuşma tartışması

Meclis'te Kürtçe konuşma tartışması

107
ABD S-400'e neden karşı olduğunu açıkladı

ABD S-400'e neden karşı olduğunu açıkladı

51
Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

98
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir