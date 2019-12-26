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Gaziantep polisi bir tankerde 200 kilo esrar buldu

Kentte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 39 kişiden 20’si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 26.12.2019 - 10:45..
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yaptığı başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Vatan, Hacıbaba, Güzelvadi, Mithatpaşa ve Hoşgör mahalleleri ile İslahiye ve Nizip ilçelerinde son bir haftada başarılı operasyonlar yaptı.

Gaziantep polisi bir tankerde 200 kilo esrar buldu

39 ŞÜPHELİ'DEN 20'Sİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda 447 kilo esrar, 350 gram bonzai, 1 kilo 150 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 15 bin 910 adet captagon ve 290 adet extacy hap ele geçirilirken, 39 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheliden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep polisi bir tankerde 200 kilo esrar buldu

TANKERDEN 200 KİLO ESRAR ÇIKTI

Operasyonda narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla arama yapılan bir tankerde zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi.

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