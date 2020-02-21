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Gaziantep şehidini uğurladı

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehid olan Mustafa Ertürk'e cenaze töreni düzenlendi.

AA | 21.02.2020 - 14:48..
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Gaziantep şehidini uğurladı

İdlib'de şehit düşen tankçı sözleşmeli er 23 yaşındaki Mustafa Ertürk, memleketi Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı.

Gaziantep şehidini uğurladı

Hatay'dan hava yoluyla kente getirilen Ertürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Gaziantep şehidini uğurladı

Burada düzenlenen törene devlet erkanının yanı sıra şehidin annesi Hatice, babası Osman ve kardeşleri Yasin Ertürk ile yakınları ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Gaziantep şehidini uğurladı

"OĞLUM MUSTAFAM BIRAKMA BENİ"

Babasının tabutuna sarılarak, "Oğlum Mustafam bırakma beni" diye gözyaşı döktüğü şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Gaziantep şehidini uğurladı

Dün İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hava saldırısında, tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ile tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk şehit düşmüştü.

Gaziantep şehidini uğurladı

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