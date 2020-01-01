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Gaziantep talihlisini bekliyor

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Gaziantep'te olması, kentte heyecan uyandırdı.

DHA | 01.01.2020 - 13:53..
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Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 1358490 numaralı bilete isabet etti.

Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4'e bölündü. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın yanı sıra Gaziantep'te satılan bilet kentte heyecana neden oldu.

Gaziantep talihlisini bekliyor

HERKES TALİHLİYİ MERAK EDİYOR

Kentte yankı uyandıran çekilişin ardından Gaziantepliler, büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi olan talihlinin kim olduğu sorusunu birbirine sormaya başladı. Antep halkı ikramiyenin isabet etmesiyle milyoner olan talihliyi merak ettiklerini belirtirken, kazandığı parayla kente yatırım yaparak istihdam oluşturmasını arzuladıklarını söyledi.

Gaziantep talihlisini bekliyor

'MİLYONERİ BEKLİYORUZ'

Kent merkezindeki Karagöz Caddesi üzerinde seyyar bayilik yapan Milli Piyango Bayisi Gökhan Küldöken ise bileti sattığı talihlinin kendisini ziyaret etmesini istedi. Küldöken, "Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi ben oldum. İnşallah ikramiyeyi alan kişi bizi de görür. Bileti alan kişiyi hatırlayamıyorum. Milyoneri bekliyoruz buraya. Gaziantep'e hemşerimize çıkması güzel bir duygu. İnşallah güzel yerlere harcar parasını, har vurup harman savurmaz. Kendisini bekliyoruz ama talihli parasını güzel yerlere harcasın." dedi.

Gaziantep talihlisini bekliyor

Gaziantep talihlisini bekliyor

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