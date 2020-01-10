Gaziantep Valisi: Bizimki Türkiye'deki en çirkin valilik binası

Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

BASIN MENSUPLARINI TAKDİR ETTİ

Bir otelde düzenlenen kahvaltıya, Vali Gül'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ile gazeteciler katıldı.

Gazetecilerin önemli bir görev yaptığını anlatan Vali Gül, zor şartlarda çalışan basın mensuplarını takdir ettiğini belirtti.





''BİZİMKİ TÜRKİYEDE'Kİ EN ÇİRKİN VALİLİK BİNASI' '

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Gül, yeni valilik binasının yapılacağı hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Bizim valilik Türkiye'deki diğer valiliklere girdiğinizde göreceksiniz ki Türkiye'nin en çirkin valilik binası. Valiliği şimdilik yıkmayacağız ama yeni valilik yapacağız. Valilik temsil noktasında olan birimlerinin yer aldığı Karayolları şantiyesinin olduğu yere valilik binası yapacağız. Tamamlanmadan bu valilik binasına dokunmayacağız. Valilik tamamlandığında yıkacağız. Valilik binasını yıkmakla kalmayacağız, yeni bir Emniyet Müdürlüğü yapacağız ve şu anki mevcut binayı da yıkacağız. Yeni yapacağımız valilik binasının önünde de 10 bin metre kare yeşil alan olacak. Gaziantep'e gelip valilik önünde fotoğraf çekip paylaşayım diyen yoktur. Çünkü öyle bir güzelliğimiz yok. Ama yeni yapacağımız güzel binamız ile bu da olacak.'' dedi.

''BURADA YAPILAŞMA OLMAYACAK VE ALANI MEYDAN YAPACAĞIZ''

Gül, kent merkezindeki Valilik binasının ve yanında bulunan Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılarak bu alanın şehir meydanına dönüştürülmesinin planlandığını söyleyerek, ''Her şey var bu şehirde ama şehir meydanı yok. Hayat sadece piknik ve mangal yapmaktan ibaret değil. Şehirleri şehir yapan semboller vardır. Gaziantep'te çok güzel meydan var diyemeyiz. Valilik ve emniyeti yıktıktan sonra burada yapılaşma olmayacak ve alanı meydan yapacağız. Bu arada Gaziantep'te özel sektör önde olduğu için kamu binaları anlamında eksiklik var. Şahinbey hükümet konağı 900 bin nüfuslu yer ama Türkiye'nin en kötü hükümet konağı. Şehitkamil hükümet konağı 700 bin nüfuslu yer Türkiye'nin en kötü hükümet konağı. Hükümet konağı derken şöyle düşünmeyin kaymakam kendine oturacak yer arıyor. Aksine vatandaşa kolay ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Nüfus binalarımız yol üzerinde kiralık, sosyal yardımlaşma binalarımız yol üzerinde kiralık. Vatandaş gelse otursa kaliteli hizmet alsa daha iyi olmaz mı? İki merkez ilçemize hükümet konağı yapılması için düşüncemiz var.'' dedi.