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Gaziantep'de 83 yaşında okuryazarlık belgesi aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ndeki okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan 83 yaşındaki Hatice Erkenalcı, okuryazarlık belgesini aldı ve kep attı.

İHA | 25.07.2019 - 15:33..
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Sosyal belediyecilikte Gaziantep modeli oluşturan Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılında, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim annelerin diploma törenine ev sahipliği yaptı.

YILLARDIR HAYALİNİ KURUYORDU

25 yıl önce eşini kaybeden Hatice Erkenalcı, açılan kurslarla, yıllardır hayalini kurduğu diplomasına kavuştu. Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, okuma yazma öğrenen kursiyerleri kutladı.

FATMA ŞAHİN DE TÖRENDEYDİ

Başkan Şahin’in elinden diplomasını alan Erkanalcı, okuma yazma öğrenen diğer yetim anneleriyle beraber kep attı.

Gaziantep'de 83 yaşında okuryazarlık belgesi aldı

Gaziantep'de 83 yaşında okuryazarlık belgesi aldı

Gaziantep'de 83 yaşında okuryazarlık belgesi aldı

Gaziantep'de 83 yaşında okuryazarlık belgesi aldı


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