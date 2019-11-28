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Gaziantep'de bir araçtaki aramada tarihi kitap bulundu

Gaziantep'te polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptığı aramalarda, kapağında "çarmıha gerili İsa" figürünün yer aldığı tarihi kitap ele geçirildi.

İHA | 28.11.2019 - 23:39..
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Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ünaldı Mahallesi'nde bir araç durduruldu.

Latince ve "çarmıha gerili İsa" figürünün yer aldığı tarihi kitap ele geçirildi VİDEO

ALTIN İŞLEMELİ VE LATİNCE YAZILMIŞ

Şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda "çarmıha gerili İsa" figürü kabartmalı ve Latince yazıldığı tahmin edilen tarihi bir kitap ele geçirildi. Üzerinde altın işlemelerin ve çeşitli yazıların olduğu kitap muhafaza altına alınırken, kitabın içeriği ve döneminin ise yapılacak çalışmalarla belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkındaki yasal işlemlerin devam ettiği vurgulandı.

Gaziantep'de bir araçtaki aramada tarihi kitap bulundu

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