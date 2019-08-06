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Gaziantep'de doktora bıçaklı saldırı

Kalçasından yaralanan doktor çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Kaçan saldırgan aranıyor.

AA | 06.08.2019 - 20:34..
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Gaziantep'te, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde görevli göz doktoru K.K. mesai bitiminin ardından hastane otoparkında bulunan aracına binmek istediği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kalçasından yaralanan ve aynı hastanede tedavi altına alınan doktorun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

"ÇOK ÇİRKİN BİR OLAY"

Hiçbir sağlık çalışanının böyle bir davranışı hak etmediğini dile getiren Sarıfakı, şöyle devam etti: "Çok çirkin bir olay yaşandı. Sağlık çalışanlarına yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Olayın hemen ardından hocamız arkadaşlarımız tarafından alınarak hastanemizin acil servisine getirildi ve burada gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı. Bu vahim olayda beyaz kod verilmiş olup adli mercilere intikal etmiştir. Bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Gaziantep'de doktora bıçaklı saldırı

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