Gaziantep'de evde yatağını toplarken düşüp öldü

Japon bilim insanları, düşünce ile kontrol edilebilen ve çeşitli hareket kabiliyetine sahip robotik bir el tasarladı.

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İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru kırıldı

2019 yılının ilk beş ayında 5,5 milyon turist ağırlayan İstanbul, bu oranla son 5 yılın rekor turist sayısına ulaştı. İstanbul'a en çok Almanlar geldi.