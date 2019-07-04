Gaziantep 8 Şubat mahallesinde, damda yatan ve sabah kalkıp yatağını toplamaya çalışan 80 yaşındaki Mehmet Kurt dengesini kaybedip düştü.
Başını yere vuran yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları Kurt’u hareketsiz bir şekilde damda görünce hemen 112 sağlık ekiplerini aradı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kurt’un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Gaziantep'de evde yatağını toplarken düşüp öldü VİDEO