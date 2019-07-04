taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6037
Euro
6.3354
Altın
1414.42
Borsa
98844.17
Gram Altın
254.763

Gaziantep'de evde yatağını toplarken düşüp öldü

Evde yatağını topladığı sırada yere düşen 80 yaşındaki Mehmet Kurt hayatını kaybetti.

İHA | 04.07.2019 - 14:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep 8 Şubat mahallesinde, damda yatan ve sabah kalkıp yatağını toplamaya çalışan 80 yaşındaki Mehmet Kurt dengesini kaybedip düştü.

Başını yere vuran yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları Kurt’u hareketsiz bir şekilde damda görünce hemen 112 sağlık ekiplerini aradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kurt’un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'de evde yatağını toplarken düşüp öldü

Gaziantep'de evde yatağını toplarken düşüp öldü

Gaziantep'de evde yatağını toplarken düşüp öldü VİDEO


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

198
Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

144
Rusya 23 ton eriği geri yolladı

Rusya 23 ton eriği geri yolladı

228
BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

177
Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

116
Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

43
Erdoğan-Trump görüşmesinde tartışılan not tutma karesi

Erdoğan-Trump görüşmesinde tartışılan not tutma karesi

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir