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Gaziantep'de koca şiddeti kameralara yansıdı

Öfkeli koca, seyir halindeki otomobilden attığı karısını önce yumrukladı sonra da sopayla darp etti.

İHA | 12.04.2019 - 16:08..
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde otomobilden attığı karısını önce yumruklayan, sonra da sopayla darp eden şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCE YUMRUKLADI, SONRA SOPAYLA DÖVDÜ

Nizip ilçesi Saha Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği bilinmeyen sürücü, karısı olduğu ileri sürülen kadını seyir halindeki otomobilden attı. Ardından otomobili durduran şahıs, araçtan inerek kadını yumruklayarak darp etmeye başladı. Araçtan inen başka bir kadının sakinleştirmeye çalıştığı şahıs, bir süre sonra bagajdan aldığı sopayla kadına vurmaya başladı. Nedeni öğrenilemeyen olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

ŞİDDET ANI KAMERADA

Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Tekrar aynı otomobile binen karı koca, olay yerinden uzaklaştı.

Yol ortasında koca şiddeti

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