Gaziantep'de koca şiddeti kameralara yansıdı

Öfkeli koca, seyir halindeki otomobilden attığı karısını önce yumrukladı sonra da sopayla darp etti.

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Abdülhak Hamid Tarhan ve ölümsüz eseri Makber’in hikayesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında verdiği eserlerle Modern Edebiyatın doğuşunda etkili isimlerden biri olan Tarhan ve ölümsüz eseri Makber’in hikayesi…