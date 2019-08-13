Gaziantep'de motosiklet metrobüs durağına çarptı

Nizip ilçesinde bir motosikletin otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kavurucu sıcaklıkların hissedildiği Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar Anzele Parkı'nın serin sularına kendini attı.

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Bodrum'da susuz kalan kaplumbağalara can suyu

Bodrum Belediyesi ekipleri, suyu tükenmekte olan ve içerisinde çok sayıda su kaplumbağasının yaşadığı gölete su takviyesi yaparak, bölgedeki canlıları telef olmaktan kurtardı.