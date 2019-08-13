taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5634
Euro
6.2172
Altın
1503.83
Borsa
99405.03
Gram Altın
268.703

Gaziantep'de motosiklet metrobüs durağına çarptı

Nizip ilçesinde bir motosikletin otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA | 13.08.2019 - 21:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde, Hacı Mehmet Özkaya Bulvarı üzerinde Onur A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI, YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yolcu Ali Yağcı olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Onur A.ağır yaralandı. Kazada yaralanan Onur A., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yağcı’nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Gaziantep'de motosiklet metrobüs durağına çarptı

Gaziantep'de motosiklet metrobüs durağına çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacılar şeytan taşladı

Hacılar şeytan taşladı

185
8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

329
Halep'te hayat normale dönüyor

Halep'te hayat normale dönüyor

161
İstanbul'da hal pazarında çöpe atılan domatesler

İstanbul'da hal pazarında çöpe atılan domatesler

382
Serdar Ortaç'tan villa açıklaması

Serdar Ortaç'tan villa açıklaması

110
Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti

Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti

64
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir