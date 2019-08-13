Gaziantep'de motosiklet metrobüs durağına çarptı

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde, Hacı Mehmet Özkaya Bulvarı üzerinde Onur A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.
SÜRÜCÜ YARALANDI, YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yolcu Ali Yağcı olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Onur A.ağır yaralandı. Kazada yaralanan Onur A., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yağcı’nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.