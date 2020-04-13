Gaziantep'te 2 korona hastası taburcu edildi

Salgın vakalarının görülmesinin ardından hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.
2 KİŞİ KORONAYI YENDİ
Gaziantep'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa B. ile ismi açıklanmayan kadının yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 2 hasta tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
14 GÜN BOYUNCA KARANTİNADA KALACAKLAR
Sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanan 2 kişi 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacaklarını belirtti.