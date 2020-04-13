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Gaziantep'te 2 korona hastası taburcu edildi

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören 2 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, hastane çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

DHA |
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Gaziantep'te 2 korona hastası taburcu edildi

Salgın vakalarının görülmesinin ardından hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

2 KİŞİ KORONAYI YENDİ

Gaziantep'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa B. ile ismi açıklanmayan kadının yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 2 hasta tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Gaziantep'te 2 korona hastası taburcu edildi

14 GÜN BOYUNCA KARANTİNADA KALACAKLAR

Sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanan 2 kişi 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacaklarını belirtti.

Gaziantep'te 2 korona hastası taburcu edildi

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