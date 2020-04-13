Gaziantep'te 2 korona hastası taburcu edildi

Denetim sırasında bir minibüsten 21 fazla yolcu çıkarken, minübüsün şoförü, "Millet zorla biniyor" dedi.

Maltepe'de fazla yolcu alan iki minibüse 3 bin lira ceza

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Koronayla savaşan sağlık çalışanları görüntülendi

İstanbul’daki pandemi hastanelerinde en ön saflarda yoğun bakım ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor.