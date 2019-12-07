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Gaziantep'te 27 litre sahte alkol ele geçirildi

Ekipler tarafından yapılan aramada, otomobilin bagajından sahte alkol ele geçirilirken, iki kişi ise gözaltına alındı.

İHA | 07.12.2019 - 12:27..
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Polis ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasadaki sahte ve kaçak alkollü içki satışının ve imalatının önüne geçmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi’nde, bir otomobili durduran ekipler, otomobilde arama yaptı.

27 LİTRE SAHTE ALKOL EÇE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada otomobilin bagajında 89 şişe sahte alkol, 27 buçuk litre dökme alkol ve 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise ifadeleri alınmak üzere, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Gaziantep'te 27 litre sahte alkol ele geçirildi

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