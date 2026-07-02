Gaziantep'te 3,5 milyon liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte temizlik ürünlerinin üretiminin ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma çerçevesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

34 BİN 650 SAHTE TEMİZLİK ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 3,5 milyon lira değerinde toplam 34 bin 650 sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

Piyasaya sürülmeye hazır halde bulunduğu değerlendirilen ürünlere incelenmek üzere el konulurken, sahte ürünlerin menşei ve dağıtım ağına ilişkin araştırmaların sürdüğü bildirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.