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Gaziantep'te 364 yayaya trafik cezası

Trafikte yaya öncelikli kampanya başlatıldı ancak birçok şehirde sürücüler gibi yayalara da trafik cezaları kesiliyor.

İHA | 06.08.2019 - 18:38..
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Gaziantep'te 364 yayaya trafik cezası

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada 2019 yılının ’Trafikte Yaya Güvenliği Yılı’ ilan edildiği belirtildi.

BROŞÜR DE DAĞITILDI

Yayaları bilinçlendirmek için broşürler dağıtıldığı ifade edilen açıklamada kural ihlali yapan 364 yayaya 39 bin 312 lira para cezası kesildiği bildirildi.

KAZALARDA YAYALARIN ORANINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılı Türkiye Genelinde Trafikte yaya güvenliği yılı ilan edilmiş olup, meydana gelen trafik kazaları değerlendirildiğinde yüzde 20,2’sinin yaya kazalarından meydana geldiği görülmektedir.

Gaziantep'te 364 yayaya trafik cezası

Bu kapsamda; İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz çalışmalarında genel trafik akışı ve yaya güvenliğini sağlamak için araçlar ve yayalar üzerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile yapılan denetimlerde yaya ve araç yoğunluğunun olduğu, kazaların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde de denetim faaliyetlerine devam etmektedir.

YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK YILI

2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmiş ve Bakanlık talimatı ile ışıklı ve ışıksız okul ve yaya geçitlerinde, yayaların trafik kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak amacıyla şehrimizin belirli bölgelerinde yaya eğitimleri düzenlenmiş bu kapsamda 16 bin 500 adet yayaları bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı el broşürü dağıtılmıştır.

Gaziantep'te 364 yayaya trafik cezası

AMAÇ EĞİTİP BİLİNÇLENDİRMEK

Yapılan denetimlerdeki asıl amacın trafikteki yayaları cezalandırmak olmadığı, yayaların ışıklı trafik işaretlerine ve geçiş önceliklerine uyma konusunda eğitilmesi bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile trafik kurallarına uyma konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan eğitim ve bilgilendirmeler neticesinde alanda 2019 yılı Ocak ayında günümüze kadar yapılan denetimlerde; Karayolları Trafik Kanunu’nun 68. maddesince “Yaya ve Okul Geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işarete uymamak” ile ilgili olarak 364 kural ihlali yapan yayaya 39.312 TL para cezası uygulanmış, yoğunluk olan yerlerde denetimlere devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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