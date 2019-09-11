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Gaziantep'te 38 bin kaçak paket sigara ele geçirildi

Şehirde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplamda 38 bin kaçak paket sigara bulundu.

İHA | 11.09.2019 - 17:17..
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Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 tıra operasyon düzenledi.

4 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda, tırların dorse kısmında yer alan çuvalların içerisindeki plastiklerin arasına gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 38 bin kaçak paket sigara ele geçirildi

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir kamyona gerçekleştirilen operasyonda ise 34 bin paket muhtelif markalarda, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs, haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

Gaziantep'te 38 bin kaçak paket sigara ele geçirildi

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