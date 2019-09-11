Gaziantep'te 38 bin kaçak paket sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 tıra operasyon düzenledi.
4 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan operasyonda, tırların dorse kısmında yer alan çuvalların içerisindeki plastiklerin arasına gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ
Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir kamyona gerçekleştirilen operasyonda ise 34 bin paket muhtelif markalarda, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs, haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.