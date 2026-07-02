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Gaziantep'te 61 yaşındaki kadını bina görevlisi öldürmüş

Gaziantep'te evinde başından vurularak öldürülen 61 yaşındaki Saniye Yaşar'ın, binada temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer M. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Ömer M. tutuklandı.

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Gaziantep'te 61 yaşındaki kadını bina görevlisi öldürmüş
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Gaziantep İslahiye'de 61 yaşındaki Saniye Yaşar, 17 Haziran günü, kızının kendisine ulaşamayıp evine gitmesi sonucu, evinde başından vurularak ağır yaralanmış halde bulundu.

Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaşar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

ÖMER M. TUTUKLANDI

Güvenlik kameralarından yapılan tespit sonucu apartmanın temizlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Ömer M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)