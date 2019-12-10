Gaziantep'te ailenin bütün eşyaları pembe renkte

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde ikamet eden 12 yıllık evli Ertay alerine adım atanlar, karşılarında pembe renklerle donatılmış eşyalar görüyor.

EŞİNE JEST YAPIP HER YERİ PEMBEYE BOYATTI

Eşinin pembe rengini sevmesinden dolayı evin büyük bir bölümünü pembeyle donatan Mustafa Ertay, eşine jest yapıp, mutfaktan salondaki eşyalara kadar her alandaki eşyaları pembeye boyattı. Sanayideki araç boyacısında beyaz eşyaları boyatan 2 çocuk babası Ertay, kadına yönelik şiddete de tepki gösterdi.

Bu evde her yer pembe -VİDEO

ÖNLÜĞÜNÜ GİYİP EŞİNE YARDIM EDİYOR

Eşinin renkleri çok sevdiği için balkon duvarından mutfak dolaplarının kapaklarına kadar pembe renge kendisinin boyadığını anlatan Ertay, işten eve geldiğinde önlüğünü giyip, mutfakta eşine yardım ediyor.

"PEMBENİN POZİTİF ENERJİSİNE AİLECEK ÇOK İNANIYORUZ"

Pembenin pozitif enerjisine inandıklarını vurgulayan Dilek Ertay da, “Bu serüvene aslında ufak bir bibloyla başladık. Daha sonra bunlarının çeşitli tonlarının olduğunu ve bize psikolojik olarak çok iyi geldiğini fark ettik. Hem kılık kıyafetimizde hem evimizin dizaynında günden güne bunu arttırdık. Bunun bizim ruhumuza iyi geldiğini, evimize gelen misafirlerimizin pozitif enerjiyle dolduklarını duydukça daha da mutlu olarak, pembeyi daha çok sevmeye başladık. Eşim hayatın her döneminde, oldukça bana destek ve yardımsever bir eş olarak birlikte dayanışma içinde çocuklarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Ben moda tasarımı eğitimi aldım, fakat aktif olarak çalışmıyorum, çocuklarımla ilgileniyorum. Eşimle birlikte onlarla kaliteli zamanlar geçirmeye çalışıyoruz. Onların eğitimlerine ve spor hayatlarına dikkat ediyoruz. Eşim onları sosyal hayata çok güzel hazırlıyor. Büyük kızım 10 yaşında, küçük kızım 7 yaşında. Onların dışa dönük öz güvenli olabilmelerinde tamamen babalarına borçlular." diye konuştu.