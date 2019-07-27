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Gaziantep'te anız yangını ormana sıçradı

İlçedeki yangın ormanlık alana yayılınca, korku dolu anlar yaşandı.

İHA | 27.07.2019 - 17:06..
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen anızın yangınında ormana sıçrayan alevler, 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

GENİŞ ÇAPLI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İslahiye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi mevkiinde bir arazideki anız yangını ormanlık alana sıçradı.

150 personel, 5 helikopter, 30 arazöz ve 10 su tankıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Gaziantep'te anız yangını ormana sıçradı

2 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN  KÜL OLDU

Zamanında müdahale edilen yangında 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te anız yangını ormana sıçradı

Gaziantep'te anız yangını ormana sıçradı

Gaziantep'te anız yangını ormana sıçradı

Gaziantep'te anız yangını ormana sıçradı

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