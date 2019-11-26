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Gaziantep'te aranan 41 şüpheli bulundu

Yapılan çalışmalar sonucu 41 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda ise birçok malzeme ele geçirildi.

İHA | 26.11.2019 - 09:03..
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Gaziantep’te polisin yaptığı çalışmalar sonucu 41 aranan şahıs yakalanırken, 25 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan, 33 şüpheliye hırsızlıktan ve 59 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 41,6 gram uyuşturucu madde, 23 adet captagon hap, 3 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet kuru sıkı silah, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı araç, 64 adet fişek, 9 adet kartuş, 6 adet kesici alet, 599 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet dolu bilye atar tüpü, 1 adet çalıntı hoparlör, bir miktar çalıntı alüminyum malzeme, 5 adet çalıntı kıyafet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet cep telefonu, 2 adet hacizli yakalamalı motosiklet, 1 adet trafikten men motosiklet, 3 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet kumar makinesi, 1 adet kırbaç, 1 adet fener, 1 adet pense ve 15 çift çalıntı ayakkabı ele geçirildi.

Gaziantep'te aranan 41 şüpheli bulundu


41 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, 25 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 33 şüpheliye hırsızlıktan ve 59 şahsa da kabahatler kanunundan idari işlem yapılırken, 41 aranan şahısın da yakalandığı öğrenildi.

Gaziantep'te aranan 41 şüpheli bulundu

Gaziantep'te aranan 41 şüpheli bulundu


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