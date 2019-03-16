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Gaziantep'te art arda kazalar: 1 ölü, 20 yaralı

Sağanak yağış nedeniyle Gaziantep-Kilis karayolunda bir minibüs şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yağış, farklı bölgelerde 7 kazanın daha meydana gelmesine sebep oldu.

DHA | 16.03.2019 - 15:54..
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Gaziantep-Kilis arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs, Gaziantep Kilis yolu Halep bulvarı üzerinde dolu yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda kayarak yoldan çıktı.

Bariyerleri parçalayarak boş araziye yuvarlanan minibüste adeta can pazarı yaşandı. Yaşanılan kazada minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Gaziantep'te art arda kazalar: 1 ölü, 20 yaralı

Kaza ihbarı üzerine Gaziantep ve Kilis'ten çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Kaza yerine sevk edilen ambulanslar, dolu ile kaplı zeminde ilerlemekte zaman zaman sıkıntı anlar yaşadı.

YOLCULAR TARLAYA UÇTU

Olay yerine güçlükle de olsa ulaşan 112 ekipleri, tarlaya savrulan vatandaşlar ilk müdahalenini olay yerinde yaparak hastaneye sevk etti. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep ve Kilis’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te art arda kazalar: 1 ölü, 20 yaralı

ART ARDA KAZALAR

Minibüs kazasının ardından farklı bölgelerde 7 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda da 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te art arda kazalar: 1 ölü, 20 yaralı

Gaziantep'te art arda kazalar: 1 ölü, 20 yaralı

Gaziantep'te art arda kazalar: 1 ölü, 20 yaralı

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