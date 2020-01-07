Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil, öğrencileri taşıyan ve karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı.
Feci kazada savrulan servis aracı ise park halindeki bir başka otomobile çarptı.
15 YARALI
Kazanın ardından büyük panik yaşanan bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada çoğu öğrenci yaklaşık 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gaziantep'te aşırı hız kazası: 15 yaralı
KAZA ÇOCUKLARIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE OLDU
Okul çıkış saatinde yaşanan kaza, çevredeki okullardan çıkan ve evlerine yaya olarak dönen öğrencilerin gözü önünde gerçekleşti.
Öğrencilerden bazıları bulundukları kaldırımın üzerinde yaşananları izlerken, bir öğrenci ise kazadan hemen sonra kız kardeşinin elinden tutup koşarak uzaklaştı.
KADRAN 120'DE TAKILI KALDI
Büyük paniğin yaşandığı kaza yerinde ulaşım bir süre durdu. Kazaya karışan otomobilin hız kadranının, 120'de takılı kaldığı öğrenildi.
Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.