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Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı

Nizip ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil, karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı. Kaza sonrası otomobilin hız kadranının 120'de takılı kaldığı görüldü.

İHA | 07.01.2020 - 17:35..
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil, öğrencileri taşıyan ve karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı.

Feci kazada savrulan servis aracı ise park halindeki bir başka otomobile çarptı.

15 YARALI

Kazanın ardından büyük panik yaşanan bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada çoğu öğrenci yaklaşık 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gaziantep'te aşırı hız kazası: 15 yaralı

Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı

KAZA ÇOCUKLARIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE OLDU

Okul çıkış saatinde yaşanan kaza, çevredeki okullardan çıkan ve evlerine yaya olarak dönen öğrencilerin gözü önünde gerçekleşti.

Öğrencilerden bazıları bulundukları kaldırımın üzerinde yaşananları izlerken, bir öğrenci ise kazadan hemen sonra kız kardeşinin elinden tutup koşarak uzaklaştı.

Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı


KADRAN 120'DE TAKILI KALDI

Büyük paniğin yaşandığı kaza yerinde ulaşım bir süre durdu. Kazaya karışan otomobilin hız kadranının, 120'de takılı kaldığı öğrenildi.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı

Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı

Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı


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