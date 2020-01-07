Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı

Kız arkadaşını darbettikten sonra vatandaşların üzerine aracını süren ve düne kadar tutuklu bulunan Görkem Sertaç Göçmen'in, tahliye kararına itiraz eden savcılığı mahkeme reddetti.

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Antalya'da ölü at kıyıya vurdu

Karaya neden öldüğü belli olmayan bir at ile bir jet-ski'nin kıyıya vurması şaşkınlığa neden oldu.