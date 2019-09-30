taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6514
Euro
6.1616
Altın
1473.07
Borsa
105033.02
Gram Altın
267.576
Bitcoin
46306.17

Gaziantep'te atölyede yangın

Bir iplik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA | 30.09.2019 - 22:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi 1. Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iplik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın

BİR İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İpliklerin alev alması sonucu çevreye yoğun duman yayılırken, dumandan hafif etkilenen iki itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı.

Gaziantep'te atölyede yangın

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında yaklaşık 20 ton iplik zarar gördü.

İtfaiye ekipleri ısı geçirmeyen alüminyum kaplı özel kıyafetle atölyedeki soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Gaziantep'te atölyede yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da cinsel fantezi teknesine operasyon

Muğla'da cinsel fantezi teknesine operasyon

245
Gümüşhane'de öğrenciler için yamaca yurt yapıldı

Gümüşhane'de öğrenciler için yamaca yurt yapıldı

435
Mısır televizyonu FETO'nun ayağına gitti

Mısır televizyonu FETO'nun ayağına gitti

371
Faruk Çelik'in seçim önerisi

Faruk Çelik'in seçim önerisi

437
Beren Saat ile DJ Maga'nın tatil fotoğrafları

Beren Saat ile DJ Maga'nın tatil fotoğrafları

192
Kerem Kılıçdaroğlu, babasını uyardı

Kerem Kılıçdaroğlu, babasını uyardı

116
Prens Selman, Kaşıkçı itirafı sonrasında imaj düzeltiyor

Prens Selman, Kaşıkçı itirafı sonrasında imaj düzeltiyor

329
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir