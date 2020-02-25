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Gaziantep'te bir hemşire tekme tokat darbedildi

Yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrası sağlıkçılar ve sendikacılar hemşireye destek çıktı.

İHA | 25.02.2020 - 17:22..
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Gaziantep'te Şehitkamil Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde görev yapan hemşire Zülküf Ö., görevi başındayken hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Gaziantep'te bir hemşire tekme tokat darbedildi

DARP RAPORU ALDI

Yoğun bakım servisinde yatan hastayı birden fazla ziyaretçi ile görmek isteyenlere izin vermeyen hemşire Zülküf Ö., darbedildi.

Olayın ardından darp raporu alan ve kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Zülküf Ö.'ye, diğer sağlıkçılar ile bazı sendikalar destek verdi.

Gaziantep'te bir hemşire tekme tokat darbedildi

"YAPILAN ŞİDDETİ NEFRETLE KINIYORUZ"

Hastane önünde sağlıkçılar ve sendikalar adına açıklama yapan Türk Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak, saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Kazak, yaptığı açıklamada, “Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha  eklenmiştir. Yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire arkadaşımız, aynı serviste yatmakta olan bir hastanın yakınları tarafından saldırıya, hakarete ve darba maruz kalmıştır. Arkadaşımız kanuni çevrede verilen görevi yerine getirdiği için saldırıya uğramıştır. Böyle yaparsanız yarın bir gün hastalarınıza bakabilecek bir sağlık çalışanı bulamayacaksınız. O yüzden yapılan şiddeti nefretle kınıyoruz. Biz olayın takipçisi olacağız." dedi.

Gaziantep'te bir hemşire tekme tokat darbedildi

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