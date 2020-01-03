Gaziantep'te bir kişi intihara kalkıştı

Gaziantep'in Sarıgüllük Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet E., 3 katlı alışveriş merkezinin terasına çıkarak atlayacağını söyledi.

PSİKOLOG ÇAĞRILDI

,Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de hava yastığı açtı. Mehmet E.'yi ikna edemeyen polis, olay yerine psikolog çağırdı.

3 SAATTE İKNA EDİLDİ

Polis ekibince olay yerine getirilen psikolog Mahmut Kayagan yaklaşık 3 saat süren çabanın ardından, Mehmet E.'yi aşağıya inmeye ikna etti. Mehmet E., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.