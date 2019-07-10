Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kuzenini öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde oturan G.D. isimli şahıs, teyzesinin oğlu Kadir Sedef'i evi çağırdı.

EVDEKİ SİLAHLA VURUP KAÇTI

Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine G.D., 22 yaşındaki kuzeni Kadir Sedef'e evde bulunan silahla ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sedef, çevredeki vatandaşlar tarafından araçla özel bir hastaneye kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kadir Sedef'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sedef'in cenazesinin otopsisi tamamlandıktan sonra defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Olayın ardından yakalanan G.D.'nin mahalle muhtarı M.D.'nin oğlu olduğu belirtildi.